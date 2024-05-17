Зеленський і прем’єр Словенії домовилися підписати безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Як повідомив Зеленский, українська та словенська сторони завершують роботу над двостороннім безпековим документом у рамках декларації G7.

“Наші команди завершують роботу над двостороннім безпековим документом у межах декларації G7. Ми домовилися підписати його за першої ж нагоди”, – написав президент у соцмережах.

Зеленський також подякував за активну підтримку Формули миру, зокрема й за підтвердження участі в Саміті миру у Швейцарії.