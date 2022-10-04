Зеленський і Мелоні обговорили подальший розвиток українсько-італійських відносин

Як повідомили в Офісі презідента, Володимир Зеленський сьогодні провів телефонну розмову з лідером італійської політичної сили «Брати Італії» Джорджею Мелоні, яка здобула впевнену перемогу на нещодавніх парламентських виборах.

Основними темами переговорів були: поступовий розвиток українсько-італійських відносин, допомога Україні з боку Італії та необхідність жорсткої реакції міжнародної спільноти на нові злочинні дії російського агресора проти суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

«Рішення Росії щодо чергової спроби анексії частини території України є нікчемними та не змінюють реальності. Не можна допустити повторення кримського сценарію. Територіальна цілісність України має бути й буде відновлена», – наголосив Президент.

Він подякував Джорджі Мелоні за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави, окремо відзначивши важливість послідовної позиції її політичної сили на підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії.

Було обговорено заходи реагування на нещодавні злочинні дії Росії на багатосторонньому рівні, зокрема в межах ООН та інших ключових міжнародних майданчиків. У цьому контексті Глава Української держави також наголосив на необхідності запровадження додаткових санкцій проти Росії, зокрема посилення восьмого санкційного пакету ЄС та заборони видачі державами Євросоюзу туристичних віз для громадян РФ.

Володимир Зеленський поінформував співрозмовницю про ухвалене рішення подати офіційну заявку на членство України в НАТО та очікування щодо проходження нашою державою шляху до Альянсу за прискореною процедурою.

«Ще до членства в НАТО Україна повинна отримати чіткі та юридично зобов’язувальні гарантії колективної безпеки», – констатував Президент.

У цьому контексті він високо оцінив готовність італійської сторони долучитися до цього процесу.

Було також акцентовано на необхідності продовження всебічної підтримки нашої країни після формування нового італійського уряду.

Володимир Зеленський запросив очільницю майбутнього уряду Італії відвідати Україну з візитом.