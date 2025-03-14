Політика

Зеленський і Макрон обговорили контроль за “тишею” на фронті у разі припинення вогню
14 Березня 2025 20:12
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Президент України Володимир Зеленський провів переговори з французьким лідером Еммануелем Макроном, під час яких обговорили контроль за “тишею” на фронті. Український президент також повідомив, що найближчим часом поспілкується з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами Зеленського, Макрон запропонував “хороші ідеї” щодо контролю за можливим перемир’ям.

“Ми проаналізували стан дипломатії на сьогодні, можливості, які є. Говорили про технічні аспекти контролю за тишею, про можливі наступні кроки в дипломатії та в захисті наших людей, нашої Європи. Гарантії безпеки, ситуація на землі, можливий розвиток ситуації – в усьому цьому маємо чітку підтримку Франції”, – розповів Зеленський.

Щодо майбутньої розмови з Ердоганом, Зеленський наголосив, що планує поінформувати турецького лідера про українську позицію стосовно перемир’я та готовність до “швидкої й чесної дипломатії заради завершення війни”.


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