Політика

Зеленський і фон дер Ляєн скоординували позиції перед грудневим засіданням Європейської ради

27 Листопада 2023 21:07
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Президент України Володимир Зеленський провів у понеділок переговори з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і подякував їй за позитивну оцінку виконання Україною рекомендацій Єврокомісії, повідомила пресслужба глави держави.

“Наша країна продовжить реалізовувати всі взяті на себе зобов’язання, зокрема щодо прав національних меншин і зміцнення антикорупційних інституцій”, – запевнив президент України.

Зеленський поінформував співрозмовницю про ухвалені в першому читанні законопроєкти, спрямовані на подальше посилення антикорупційної інфраструктури.

Глава держави наголосив на важливості збереження єдності Європейського Союзу перед грудневим засіданням Європейської ради.

Він також наголосив, що схвалення багаторічної програми допомоги Україні обсягом 50 млрд євро буде найкращим сигналом сталої підтримки з боку Євросоюзу, а рішення щодо початку переговорів про членство України в ЄС стане потужною мотивацією для українців, які майже два роки продовжують боротьбу за свою свободу та спільні демократичні цінності.


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