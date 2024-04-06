Політика

Зеленський: Харків надійно захищений

6 Квітня 2024 19:59
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оборона, харків
“Зуби дракона” / Фото з Facebook С. Козлов

Харків на сьогодні захищений і не перебуває в небезпеці, сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю, показаному в суботу в телемарафоні.

“Харків на сьогодні захищений. Не з точки зору неба. Що стосується оборонних рубежів, стосовно нашого війська – сьогодні Харків не перебуває в небезпеці”, – сказав він.

“Сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину”, – сказав він, зазначивши, що росіяни поширюють фейки в межах дезінформаційної політики.

Зеленський зазначив також, що “з Білорусі поки що ми не бачимо жодних планів, загроз на сьогодні”.


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