Політика

Зеленський: Духовних зв’язків із Росією не повинно бути

23 Червня 2023 07:58
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до співгромадян заявив, крім іншого, що будь-які види залежності України від Росії, зокрема духовна залежність, будуть знищені.

Провів і нараду щодо духовної незалежності України – ми продовжуємо відповідну роботу, і будуть нові наші кроки. Очевидно, що не може бути справді духовних звʼязків із державою-терористом і тими, хто виправдовує вбивство, вбивство українців і покриває зло. Кожен день і кожна ніч російського терору це доводять. І ми дійдемо до того моменту, коли всі залежності від Росії, якими хтось десь намагається маніпулювати, будуть знищені.

У четвер Володимир Зеленський підписав закон про заборону ввезення в країну друкованої продукції з Росії та Білорусі, а також окупованих Росією українських територій, ухвалений Верховною Радою понад рік тому. Закон забороняє і ввезення, і розповсюдження на території України будь-яких книг, якщо серед авторів є російські громадяни. Заборона не стосується книг російських авторів, випущених в Україні до 2023 року.


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