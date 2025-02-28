Політика

Зеленський достроково залишає Білий дім, угода про корисні копалини не підписана
28 Лютого 2025 20:51
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Зеленський достроково залишає Білий дім / Фото з соцмереж
Зеленський достроково залишає Білий дім / Фото з соцмереж

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє CNN із посиланням на представника Білого дому, сторони скасували заплановану спільну пресконференцію.

Sky News також зазначає, що США та Україна не підписали угоду про співпрацю у сфері корисних копалин.

“Ми стояли в черзі, готові зайти до Східної кімнати на церемонію підписання. Там були столи, ручки на столах. Все було готове до підписання угоди, після чого мала відбутися пресконференція. Але після того, що ми вам показали кілька хвилин тому (суперечка між Трампом і Зеленським), все, здається, розвалилося”, — розповів кореспондент Sky News.

Раніше між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом сталася суперечка під час їхньої сьогоднішньої зустрічі у Білому домі.


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