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Зеленський доручив розробити план дій для українців в умовах війни
23 Жовтня 2024 14:17
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Володимир Зеленський / ОПУ

Президент України доручив розробити пропозиції для внутрішнього плану дій, щоб вистояти у військовий час.

Про це пише ВВС Україна з посиланням на анонімних співрозмовників у владі.

Йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах – ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

При цьому така ініціатива, мовляв, не є альтернативою плану перемоги українського президента.

За задумом президента, він, на відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

“Президент уже дав доручення стосовно розробки цього плану”, – повідомило джерело в команді Зеленського. Його мають підготувати і представити українцям до кінця року.

“Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни”, – пояснив співбесідник видання.


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Зеленський доручив розробити план дій для українців в умовах війни
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