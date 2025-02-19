Політика

Зеленський дав пресконференцію та відповів на заяву Трампа про 4% довіри
19 Лютого 2025 13:19
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Суспільне
Президент України Володимир Зеленський / Фото: Суспільне

Президент України Володимир Зеленський 19 лютого провів пресконференцію, під час якої прокоментував заяву Дональда Трампа про нібито 4% довіри до нього.

Головні тези:

  • Про переговори США та РФ в Саудівській Аравії: “Ніхто не роздратований. Ми до всього готові”.
  • Про Трампові 4% довіри: “Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде”. Зеленський додав, що ця цифра (4%) йде з Росії. Президент заявив, що найближчого тижня-двох “ми попросимо всі платформи провести соцопитування щодо довіри до мене, Трампа, Туска, Стармера, Ердогана”. Ці цифри опублікують.
  • Про помʼякшення політики Трампа щодо РФ: “Все це позитивно на Україну не впливає. Вони виводять з ізоляції Путіна, чому Путін і росіяни дуже радіють. Учора були сигнали, що з ними поводяться як з жертвами. Це щось нове”. Зеленський зазначив, що у той час, як Україна робить все, щоб війну називали війною, Трамп називає її “порушенням територіальної цілісності та конфліктом”.
  • Про ціну війни: Україні вона коштувала $320 млрд. $120 млрд заплатили українці, а ще $200 млрд – США та Європа у вигляді пакетів зброї.
  • Про угоду з США щодо рідкісноземів: “Україна готова підписати угоду щодо рідкісноземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки… Документ (угода про гарантії безпеки, яку до Києва привіз посланець Трампа) був нечітким, він був чітким тільки в одному – 50% ми повинні віддати від усього перерахованого в документі”.
  • Про санкції проти Порошенка: “Правоохоронні органи нехай розказують про причини. Все це було на РНБО, фінмоніторинг все це доповів, там слідство, а санкції запроваджені не на Петра Порошенка, не суб’єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися”.

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