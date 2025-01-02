Зеленський дав перше інтерв’ю у 2025 році: головне

Президент України Володимир Зеленський дав перше інтерв’ю у новому 2025 році, в якому підсумував ключові здобутки України в 2024 році та розповів про відносини з новообраним президентом США Дональдом Трампом. У розмові також взяла участь перша леді Олена Зеленська.

Досягнення України в 2024 році

Президент підкреслив, що найважливішим досягненням року стало збереження державності та незалежності України. За його словами, у 2024 році російські війська планували захопити Харків, Суми та Запоріжжя.

“Осінь – зима 2024 року – це зрив трьох операцій Російської Федерації з окупації Харкова, Сум і Запоріжжя. Я вважаю, що тут молодці передусім воїни”, – сказав Зеленський.

Серед важливих здобутків президент також відзначив підписання 27 безпекових угод, що принесли Україні допомогу на суму 40 мільярдів доларів. Крім того, Зеленський виділив рішення країн НАТО щодо передачі Україні додаткових систем Patriot.

Ситуація на фронті

Президент визнав, що ситуація на сході України залишається складною через перевагу Росії в силах на цьому напрямку, однак він пообіцяв вжити всіх заходів для стабілізації ситуації у січні.

“Вони тиснуть на хлопців, які втомлені, і це факт. Зробимо все, щоб принаймні в січні була стабілізація. Це дуже складно. Якщо дійде все те, що пообіцяли, є графіки, щось в дорозі, якщо нова американська адміністрація буде підтримувати, а не навпаки. Цей пазл залежить від багатьох деталей,” – сказав Зеленський.

Він зауважив, що стабілізувати ситуацію можна буде й силами того контингенту, що зараз навчається, і тих батальйонів, які озброюються зараз за кордоном.

Трамп може відіграти вирішальну роль

Зеленський висловив впевненість, що Трамп може допомогти зупинити російську агресію. Він підкреслив, що з Трампом у нього не було жодних негативних моментів у спілкуванні протягом 2024 року.

“Я б дуже хотів, щоб непередбачуваність президента Трампа стосувалась передусім в бік Російської Федерації. Я вважаю, що він дійсно хоче закінчити війну”, — наголосив Зеленський.

Також президент заявив, що впевнений в допомозі Україні з боку Трампа.

Курська операція – це сильний козир

Курська операція, за словами президента, виявилась сильним козирем у перемовинах із країнами Глобального Півдня.

“Я ніколи не думав, що на них (країни Глобального Півдня) це матиме такий вплив. А на них це справило великий вплив”, – сказав президент.

Уточнюючі він зазначив, що для країн Глобального Півдня Росія була “непереможною”, але тепер українські захисники понад чотири місяці контролюють частину російської території і росіяни з цим нічого не можуть зробити.

Справедливий мир — це сильна Україна

Зеленський зазначив, що серед союзників України є ті, хто “заплутався” зі своєю позицією, і однією з головних задач на 2025 рік є об’єднати їх навколо нашої країни.

“Якщо США будуть залишатися сильним союзником України, це значно полегшить процес об’єднання наших партнерів. Європейці дуже орієнтуються на позицію нового президента США. Я переконаний, що Путін боїться Трампа, і саме тому намагається вплинути на деякі голоси, щоб вони дійшли до американської адміністрації”, — заявив він.

Зеленський підкреслив, що справедливий мир для України – це надійні гарантії безпеки: “Якщо коротко, справедливий мир для нас — це розуміння, що ми в ЄС і коли є розуміння, що у нас є сильні гарантії безпеки, НАТО — кращий варіант”.

Україна підтримує розгортання миротворців

Україна підтримує ідею розміщення європейських миротворців на своїй території, але це не має заміняти вступ до НАТО. Зеленський зазначив, що важливими є не лише люди, а й технічні засоби для забезпечення безпеки.

“Сама ця ідея прозвучала на нашій зустрічі з Макроном і Трампом у Франції. Я побачив, що Трамп позитивно ставиться до цієї ідеї, але я порушив питання, що серед цих сил ми поки що не почули, які конкретні країни та чи будуть там Сполучені Штати Америки. Така присутність — це вже не про кількість людей, бо не люди тільки потрібні. Це безумовно, пріоритет, але не тільки вони, але й технології, кораблі, і літаки…”, – сказав Зеленський.

СЗЧ у війську

Кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) в армії збільшилася у 2024-му, але з осені почала зменшуватися.

“СЗЧ у 2024 році збільшилася, але з вересня-жовтня вона зменшилася. Це факт”, – сказав він в інтерв’ю.

“Коли люди втомлюються, потрібно збільшення ротацій. Завдяки чому? Завдяки збільшенню резервів. Резервів не так багато. Чому? Тому що не все доїхало, щоб укомплектувати резерви”, – додав він.

Другий президентський термін

Зеленський поки що не ухвалив рішення, чи братиме він участь у президентських виборах знову.

“Я не знаю, як і коли закінчиться війна. Якщо я зроблю більше, ніж я можу, то, напевно, тоді я буду дивитися на це (участь у виборах) більш позитивно. Тільки так я можу відповісти. Для мене це не у фокусі сьогодні, це не мета для мене сьогодні”, – сказав він.

У першої леді запитали, як вона ставиться до того, що чоловік може піти на другий президентський термін.

“Мені здається, що я як дружина повинна підтримувати будь-яке рішення. Популярне воно буде в нашій родині чи не популярне – це вже друге питання. Мені здається, вдруге не так страшно, як вперше”, – відповіла Зеленська.

Але, водночас, вона визнала, що не хотіла б прожити “в такому емоційно-фізичному стані” все життя. Але найстрашнішим періодом для неї залишається початок війни.