Зеленський: Цього тижня рф скинула на Україну 800 авіабомб, запустила 600 ударних дронів та 20 ракет

Цієї ночі Росія запустила проти України рекордну кількість «шахедів» та інших ударних дронів – 145. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його даними, упродовж цього тижня агресор застосував понад 800 керованих авіаційних бомб, близько 600 ударних дронів та майже 20 ракет різних типів.

“Такий терор не можна зупинити словами, а вбивства дітей, втрату рідних не можна просто забути. Без сильних рішень не буває безпеки від терору, і в кожній країні це однаково зрозуміло. А без справедливості не буває надійного миру, і досягти цього – цілком реалістично для України”, – написав він у соцмережі.