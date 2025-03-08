Політика

Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії та переговори з США
8 Березня 2025 16:29
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Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем'єр-міністеркою Данії в Києві. 19 листопада 2024 / Фото Офіс президента
Володимир Зеленський під час зустрічі з Прем'єр-міністеркою Данії в Києві. 19 листопада 2024 / Фото Офіс президента

Сьогодні в Києві відбулася зустріч дипломатичних команд України та Великої Британії, під час якої обговорили спільні кроки для прискорення мирного врегулювання війни. Президент Володимир Зеленський назвав переговори продуктивними та подякував британським партнерам за підтримку.

Наступного тижня українська дипломатія продовжить роботу на міжнародній арені. У понеділок Зеленський зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії, а наступного дня українські представники проведуть переговори з американською делегацією. У зустрічі від України візьмуть участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ГУР Павло Паліса.

«З нашого боку буде чітка налаштованість на конструктив. Сподіваємося обговорити та узгодити необхідні рішення», – написав Зеленський у X.

Він наголосив, що Україна прагне завершити війну достойним і тривалим миром, і на столі вже є реалістичні пропозиції. Головне – діяти швидко й результативно.


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