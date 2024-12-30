Зеленський анонсував відновлення стратегічної співпраці із Сирією

Україна розпочинає новий етап відносин із Сирією. Перший крок у цьому напрямку – візит української делегації до Дамаска на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром аграрної політики Віталієм Ковалем.

Про це Зеленський написав у мережі Х.

Під час візиту українські урядовці провели переговори з сирійською адміністрацією та її лідером Ахмедом Аш-Шараа. Зеленський підкреслив підтримку прагнень сирійського народу до стабільності та безпеки після тривалого періоду диктатури.

Практичним результатом зустрічі стала домовленість про постачання 500 тонн українського пшеничного борошна до Сирії вже найближчим часом. За словами президента, це лише початок масштабнішої співпраці між країнами в різних галузях.

“Ми дуже цінуємо можливість сприяти відновленню нормального життя в Сирії та маємо намір розвивати довготривалі стратегічні відносини”, – наголосив український президент, очікуючи на детальний звіт міністрів після їхнього повернення.