Суспільство

Зеленський анонсував створення Національної стратегії ветеранської політики
22 Серпня 2024 18:41
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ветеран, зеленський
Президент Володимир Зеленський / Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський доручив уряду затвердити національну стратегію ветеранської політики, а також стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя.

Про це він сказав на VIІ Щорічному міжнародному ветеранському форумі “Україна. Ветерани. Єдність”, передає “Суспільне”.

“У нас є велика надія саме на ветеранську спільноту України. Будь-яка нація, яка пройшла шлях трансформації та здобула своє місце серед справжніх лідерів світу, спиралась на цьому шляху на ті чи інші ключові спільноти у суспільстві. Спільноти змін. Зараз у нашій державі такою спільнотою можуть стати саме ветерани”, — сказав він.

Зеленський наголосив, що це правильно і потрібно для держави, щоб ветеранська спільнота України була цілковито інтегрована в суспільне життя і була “провідником змін для України”. І саме з цією метою має бути організована державна ветеранська політика.

“Ключовий сенс такої політики — герої. Це шана до захисників, до захисниць України, їх захист, реальна підтримка дієва, без бюрократії, з можливістю надалі реалізувати себе заради України та українців, заради власного розвитку, заради своєї сім’ї, своєї громади… Сьогодні для забезпечення цього своїм указом я доручив уряду затвердити Національну стратегію ветеранської політики та Стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя”, — сказав президент.

Він зазначив, що ці документи відображають усі сфери взаємодії держави і ветерана: “Від початкових кроків у поверненні воїна до цивільного життя, до можливості ветерана зміцнювати життя громади, регіону, держави”.


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