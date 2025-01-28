Зеленський анонсував структурно-організаційні зміни у ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основною темою було питання структурно-організаційні зміни у ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

“Я провів Ставку. Серед питань – формування корпусів у Збройних Силах України. Є конкретика щодо цього. Ми будемо й надалі зміцнювати нашу армію. Бойові бригади та правильний армійський досвід масштабуємо. На основі перших визначених бригад будуть можливі й інші системні кроки, модернізація армійської системи не має альтернатив”, – наголосив Зеленський.

Також президент заслухав доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

“Доповідь Головкома щодо фронту – Донеччина, Харківщина, операція на Курщині”, – повідомив Зеленський не навівши деталі.

Нещодавно командувача Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого призначили очільником оперативно-стратегічним угрупованням військ (ОСУВ) “Хортиця”. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ.