Михайло Драпатий очолив ОСУВ “Хортиця”

Президент Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни у складі командування Збройних сил України.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий був призначений очільником оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. При цьому він залишається командувачем Сухопутних військ.

“Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва ОСУВ “Хортиця”. Це найжорсткіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найчисленнішої частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад”, — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Також, генерал-майор Андрій Гнатов був призначений заступником начальника Генерального штабу для покращення взаємодії штабів з фронтом та підвищення якості їх роботи.

“Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені”, — додав Зеленський.

Президент також висловив подяку українським розробникам далекобійних дронів і ракет, підкресливши їхню ефективність у війні проти РФ.