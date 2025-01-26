Суспільство

Михайло Драпатий очолив ОСУВ “Хортиця”
26 Січня 2025 22:00
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Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатій / Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатій / Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Президент Володимир Зеленський оголосив про кадрові зміни у складі командування Збройних сил України.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий був призначений очільником оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця”. При цьому він залишається командувачем Сухопутних військ.

“Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині – генерал-майор Михайло Драпатий направлений для керівництва ОСУВ “Хортиця”. Це найжорсткіші напрямки боїв. При цьому Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ – найчисленнішої частини наших Збройних Сил, і це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад”, — сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Також, генерал-майор Андрій Гнатов був призначений заступником начальника Генерального штабу для покращення взаємодії штабів з фронтом та підвищення якості їх роботи.

“Його завдання – це новий рівень підготовки оперативних штабів та вища якість взаємодії між штабами й фронтом. Ми обговорили ці та деякі інші зміни з Головкомом Олександром Сирським – на всіх рівнях завдання поставлені”, — додав Зеленський.

Президент також висловив подяку українським розробникам далекобійних дронів і ракет, підкресливши їхню ефективність у війні проти РФ.


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