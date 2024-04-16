Зеленський анонсував скликання Ради Україна-НАТО для обговорення постачання озброєння

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО, присвяченого передачі Україні озброєння та засобів протиповітряної оборони.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 16 квітня.

Глава держави наголосив, що Україна щодня працює з партнерами для того, щоб отримати більше допомоги та “досягти справжньої рівності у захисті від терору” в Україні та інших частинах світу.

“За ці два дні ми вже чого лише не чули. Про різні конфлікти — тут, у Європі, і на Близькому Сході, — різні рівні загроз, різний повітряний простір. Хоча однакові “шахеди” та балістика… Про різні загрози ескалації. Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору”, — заявив Зеленський.

Він заявив що Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО. Воно стосуватиметься питання захисту неба від російських ударів, постачання ППО та відповідних систем і ракет.