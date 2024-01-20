Зеленський анонсував нові угоди щодо гарантій безпеки України

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові двосторонні угоди щодо безпекових гарантій для України у січні та лютому.

«Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 січня повідомив, що лідери країн доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.