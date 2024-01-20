Політика

Зеленський анонсував нові угоди щодо гарантій безпеки України

20 Січня 2024 20:55
читать на русском →
зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові двосторонні угоди щодо безпекових гарантій для України у січні та лютому.

«Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи. Я вдячний усій нашій команді, яка залучена до перемовин, всім тим лідерам, тим державам, які готові до дійсно амбітних рішень», – сказав він у своєму відеозверненні.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду 12 січня, під час візиту Сунака до Києва. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.

Зеленський за підсумками розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном 18 січня повідомив, що лідери країн доручили політичним і військовим радникам, зокрема, прискорити переговори щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії в межах Вільнюської декларації G7.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Січня 2024 20:00

Протягом доби відбулося 72 бойових зіткнення. Найгарячише – на Куп’янському напрямку
20 Січня 2024 20:55

Зеленський анонсував нові угоди щодо гарантій безпеки України
20 Січня 2024 17:29

NYT: Харків. Лють зруйнованого міста
20 Січня 2024 16:34

Німеччина допоможе відновити один із корпусів Харківського університету
20 Січня 2024 14:51

2 січня по Харкову був нанесений удар ракетою виробництва КНДР – британські дослідники
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Правда перестане бути правдою, якщо її каже “погана” людина?
Ігор ЧЕРНЯК

За закон про цифровізацію в ЗСУ – окремий респект
Павло КАЗАРІН

Україна складатиме іспит, імʼя якому – мобілізація
Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
усі думки