Суспільство

Зеленська повідомила про загибель 13 українців у Ізраїлі

17 Жовтня 2023 20:47
читать на русском →
загиблі, ізраїль, зеленська

Перша леді Олена Зеленська у розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог повідомила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі”.

Зеленська зазначила, що ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня. Відомо про пораненого хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога.

Також наразі евакуйовано 436 українських громадян.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
17 Жовтня 2023 19:06

“Атакамси себе показали”- президент України підтвердив використання Силами оборони ракет ATACMS
17 Жовтня 2023 17:51

Україна била по аеродромах ворогів ракетами ATACMS
17 Жовтня 2023 16:42

Посадовець ДСНС не задекларував майно на 13 млн
17 Жовтня 2023 14:06

Викликів багато. Зеленський провів чергове засідання Ставки
17 Жовтня 2023 13:41

НАБУ оголосило в розшук нардепа Дубневича
Останні новини
усі новини

Думки

Олексій АРЕСТОВИЧ

SANTA MARIA COREDEMPTOR
Юрій БУТУСОВ

Почалась дуже важка битва за Авдіївку
Дмитро ЯРОШ

Бажаю Ізраїлю перемоги
Віталій ПОРТНИКОВ

Допомога США Україні
Павло КАЗАРІН

Не програти війну: чому травма 2019 року живе й надалі
Ігор ЧЕРНЯК

На війні чи ні?
усі думки