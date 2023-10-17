Зеленська повідомила про загибель 13 українців у Ізраїлі

Перша леді Олена Зеленська у розмові з першою леді Ізраїлю Міхаль Герцог повідомила, що станом на 17 жовтня підтверджено загибель 13 громадян України в Ізраїлі.

Про це повідомляє Офіс президента.

“Ми відчуваємо ваш біль, біль кожної родини в Ізраїлі. Українці в усіх куточках нашої держави висловлюють підтримку народу Ізраїлю, і я хочу донести це до вас. Наші військові записали відео на підтримку ізраїльського народу. Ці та багато інших проявів солідарності підтверджують, наскільки наші народи близькі і в радості, і в горі”.

Зеленська зазначила, що ідентифікація тіл триває, дані змінюються щодня. Відомо про пораненого хлопчика, мати якого загинула від рук терористів. Дитині надається медична та психологічна допомога.

Також наразі евакуйовано 436 українських громадян.