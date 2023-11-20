ЗCУ контратакували під Авдіївкою – ISW

Проаналізовані експертами Інституту вивчення війни (ISW) дані вказують на те, що українські війська контратакували під Авдіївкою і 19 листопада просунулися вперед.

Про це повідомляє ISW.

В огляді зазначають, що українські та російські війська продовжують бойові дії на сході й півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, продовжуватиме сповільнювати темпи бойових дій до настання зимових умов.

Аналітики вказують на те, що Сили оборони контратакували під Авдіївкою і 19 листопада здійснили підтверджене просування вперед.

Геолокаційні дані, опубліковані 19 листопада, вказують на те, що українські сили просунулися вперед біля залізниці на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки).

Російський “воєнкор” стверджував, що українські сили відбили позиції біля залізниці біля Степового і контратакували біля Авдіївського коксохімічного заводу.

При цьому, ідеться у звіті, російські війська проводили наступальні операції під Авдіївкою, але не здобули жодних підтверджених успіхів 19 листопада.

Російські “воєнкори” стверджували 18 і 19 листопада, що російські війська просунулися в районі промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки, Авдіївського коксохімічного заводу та залізниці на захід і північний захід від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Крім того, російський “воєнкор” заявив 19 листопада, що елементи російської 114-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус “ДНР”) та підрозділи “Шторм-З” просунулися вперед біля ресторану “Царська охота” на південь від Авдіївки, але пізніше відмовився від цієї заяви після того, як інші російські джерела спростували це твердження.

Український Генеральний штаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Новокалинового (13 км на північний схід від Авдіївки), на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки), а також поблизу Сєверного (6 км на захід від Авдіївки) та Авдіївки.

Разом з тим, російські джерела стверджували, що 18 і 19 листопада окупанти атакували поблизу Первомайського (10 км на південний захід від Авдіївки) і Сєверного; на захід від Красногорівки; на південь від терикону на північний захід від Авдіївки; на схід від коксохімічного заводу; в напрямку Новокалинового; і з промзони на південний схід від Авдіївки.

Також російські джерела твердили, що 18 і 19 листопада бойові дії ведуться в районі промзони, коксохімічного заводу, а також в районі села Степове.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив 19 листопада, що кількість російських дезертирів та військовослужбовців, які відмовляються вести наступальні операції, зростає, що змушує російське командування застосовувати фізичну силу та загороджувальні загони, щоб підштовхнути російські війська до бою.

Штупун додав, що російські війська зазнали великих втрат під Авдіївкою і змушені використовувати мобілізований особовий склад і призовників з числа військовослужбовців-строковиків.