Збитки державі майже 290 млн: НАБУ викрило масштабну схему на митниці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили до суду справу щодо злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці та забезпечувала незаконну мінімізацію митних платежів за схемою «сірого» імпорту. Про це повідомляє НАБУ.

За даними слідства, до угруповання входили діючі й колишні службовці митниці, серед них — її ексначальник, колишній депутат Чернівецької облради, а також представники місцевого бізнесу.

Схема працювала через митний пост «Вадул-Сірет», де високоліквідні товари з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари) оформлювали як порожні вантажівки або маскували під дешевші товари — тканину, ДСП, цеглу. Посадовці забезпечували безперешкодний проїзд на підставі підроблених документів без проведення огляду. Після цього вантажі вивантажували на складах, а замість них завантажували товари прикриття, які оформлювали на посту «Чернівці» зі заниженими митними платежами.

У квітні 2024 року НАБУ і САП викрили організацію та повідомили про підозру 11 особам. У вересні того ж року слідство завершили. Станом на сьогодні Вищий антикорупційний суд уже затвердив угоди про визнання винуватості щодо чотирьох фігурантів. Вони перерахували до держбюджету та на допомогу ЗСУ близько 180 млн грн.

Розслідування стало можливим завдяки співпраці НАБУ з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.