Зброю, з якої вбили Андрія Парубія, досі не знайшли

Зброю, з якої 30 серпня у Львові застрелили українського політика Андрія Парубія, досі не знайшли.

Про це повідомив заступник керівника Львівської обласної прокуратури Олексій Уманець у коментарі “Радіо Свобода“.

“Наразі пошуки зброї тривають. У цей момент люди працюють на тих місцях, на які вказує підозрюваний у вбивстві. Свої свідчення він не змінив. Він вказує не одне місце, пошуки тривають. Він не називає конкретне місце, де він це зробив (викинув зброю), це ділянка лісової місцевості”, – сказав Уманець.

Під час обшуку в квартирі підозрюваного знайшли боєприпаси, два піротехнічні вироби, 50 гільз, 85 контейнерів для пластикових гільз, аркуш із витягом статей законодавства, флешки, телефони, 33 ордени й медалі СРСР та України, а також 25 значків і металеві зірочки.

52-річному Михайлові Сцельнікову суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без можливості внесення застави.