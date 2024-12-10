Суспільство

Зброя майбутнього: Зеленський про випробування ракети “Рута”
10 Грудня 2024 20:30
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Володимир Зеленський / ОП

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нові успіхи у сфері військових розробок під час вручення Національної премії України імені Бориса Патона.

Він повідомив, що ракета “Паляниця” вже перебуває у серійному виробництві, а ракета-дрон “Пекло” пройшла перші успішні бойові випробування. Військові вже отримали першу партію цієї зброї. Також тривають успішні тести нової ракети “Рута”, яка стане частиною українського арсеналу.

Президент наголосив на активному використанні українських дронів на фронті й у тилу ворога. Серед них — “Гор”, “Вампір”, Heavy Shot, “Колібрі”, “Камік”, Darts та далекобійні системи “Лютий” і Fire Point-1.

Ці розробки підсилюють обороноздатність України та наближають перемогу, підсумував Зеленський.


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