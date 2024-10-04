Збої в роботі Телеграм: пресслужба месенджера пояснила причини

Причиною останніх збоїв у роботі месенджера стали навантаження через події на Близькому Сході.

Про це поінформувала пресслужба месенджера.

“У зв’язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав безпрецедентних навантажень”, – зазначено в повідомленні.

Користувачі месенджера останніми днями, зокрема 3 жовтня, могли мати проблеми зі зʼєднанням та завантаженням медіа.

У Telegram додали, що наразі всі проблеми стосовно збоїв у роботі вирішені.

“Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності”, – йдеться в матеріалі.