Збірна України з футболу представила нову форму

Adidas та Українська асоціація футболу розпочинають співпрацю, представивши нові домашні та виїзні комплекти форми збірних України на сезон-2024/2025.

Adidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАФ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди, повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

“Нові домашня та виїзна форми натхненні прапором країни, мають легендарні три смужки на плечах та гасло “СЛАВА УКРАЇНІ” на спині. Форма вшановує зв’язок між українською культурою та футболом, що робить її невідʼємним атрибутом кожного вболівальника.

Форма виготовлена за технологією AERO READY, в якій використовуються матеріали, що відводять вологу або поглинають її, щоб тіло залишалося сухим, і включає вставки, що дихають, із сітки для комфорту як гравців на полі, так і вболівальників, які підтримують команду. Колекцію виготовлено зі 100% перероблених матеріалів, продовжуючи стратегію adidas до скорочення пластикових відходів”, – йдетсья у повідомленні.

Нова форма збірної України з футболу / Фото: УАФ

“Для нас велика честь повернутися до родини adidas. Асоціація вже має успішну історію співпраці з компанією, адже adidas розробляла ексклюзивну форму, в якій національна збірна виступала на Євро-2012. Ми прагнемо досягнути найвищого рівня змагань в усіх наших національних командах і з нетерпінням чекаємо на співпрацю з провідним постачальником форми, таким, як adidas, на шляху до мети”, — заявив президент УАФ Андрій Шевченко.