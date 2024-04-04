Збірна України з футболу підвищила позицію у рейтингу ФІФА

ФІФА оновила рейтинг національних збірних: Україна просунулась на дві позиції вперед та нині перебуває на 22-му місці. Серед країн УЄФА національна збірна — 12-та, повідомляє пресслжуба УАФ.

Наразі синьо-жовті мають 1568,86 бала. Піднятися у рейтингу футбольній збірній допомогли перемоги у кваліфікаційних матчах Євро-2024: спортсмени виграли у Боснії і Герцеговини та в Ісландії — в обох випадках рахунок становив 2:1. Це дало змогу збірній грати у фіналі Єврокубка.

На першому місці в рейтингу — збірна Аргентини, друге місце має Франція, на третьому — майбутній суперник синьо-жовтих — Бельгія. Вона піднялася на один пункт вгору. Далі йдуть Англія та Бразилія, Португалія та Нідерланди. Потім — Іспанія та Італія, а завершує десятку Хорватія.