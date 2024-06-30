Спорт

Збірна Англії перемогла Словаччину і вийшла до чвертьфіналу Євро
30 Червня 2024 21:49
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Євро-2024
Автори двох забитих голів у ворота збірної Словаччини - Джуд Беллінгем (ліворуч) і Гаррі Кейн / Фото УЄФА

Футболісти збірної Англії з рахунком 2:1 взяли гору над Словаччиною в матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

На 25-й хвилині гол забив словак Іван Шранц.

На 50-й хвилині англієць Філ Фоден завершив комбінацію своєї команди ударом у порожні ворота, але гол було скасовано через положення “поза грою”.

Матч наближався до сенсаційного результату, але на 90+5 хвилині збірній Англії вдалося уникнути поразки: ударом через себе гол провів Джуд Беллінгем – 1:1.

Гра стала першою на турнірі, в якій знадобився додатковий час. Уже на першій його хвилині точного удару завдав Гаррі Кейн і вивів збірну Англії вперед.

Гра пройшла в Гельзенкірхені.

У результаті Словаччина вибула з турніру, а команда Англії вийшла до чвертьфіналу, де зіграє із Швейцарією (яка вибила Італію).

У неділю відбудеться ще один матч 1/8 фіналу: у Кельні зустрінуться збірні Іспанії та Грузії.


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