Збільшилася кількість постраждалих після порив нафтопроводу на Прикарпатті

Станом на 20:20 поблизу с. Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області в місцевому потічку здійснено обробку залишків нафтопродуктів сорбентом. Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м.

Про це повідомляє ДСНС.

Постраждало 9 осіб, з яких 5 госпіталізовано, з них – 2 дітей.

Роботи завершено. На місці чергують 13 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні о 17:00 поблизу с.Стримба стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок.