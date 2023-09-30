Кримінал

Збільшилася кількість постраждалих після порив нафтопроводу на Прикарпатті

30 Вересня 2023 20:40
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Івано-Франківськ, вибух

Станом на 20:20 поблизу с. Стримба Надвірнянського району Івано-Франківської області в місцевому потічку здійснено обробку залишків нафтопродуктів сорбентом. Облаштовано сім бонових огороджень загальною довжиною 14 м.

Про це повідомляє ДСНС.

Постраждало 9 осіб, з яких 5 госпіталізовано, з них – 2 дітей.

Роботи завершено. На місці чергують 13 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні о 17:00 поблизу с.Стримба стався порив нафтопроводу (діаметром 150 мм) з послідуючим розлиттям нафтопродуктів вздовж потічка на площі 100 м кв. та горінням, з розповсюдженням вогню на приватний будинок.


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