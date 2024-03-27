Політика

Заява Макрона про відправку військ до України могла розлютити американських чиновників

27 Березня 2024 10:23
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Еммануель Макрон / Getty Images

Слова президента Франції про відправку іноземних військ до України могла викликати негативну реацію в американських посадовців.

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Макрон нібито намагається перетворити себе на де-факто фігуру зовнішньої політики континенту в зовнішній політиці. Проте, за даними видання, не всі його союзники переконані, що він найкращий поборник проблем у Газі та Україні.

Водночас заява Макрона викликала миттєву та публічну критику з боку канцлера Німеччини Олафа Шольца, а також розлютила американських чиновників, які приватно кажуть, що такий крок може призвести до ризику зіткнення з Москвою.

За словами американського чиновника, змусивши Берлін публічно виключити можливість відправлення військ, Макрон зумів розвіяти двозначність щодо червоних ліній союзників, що зберігається.


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