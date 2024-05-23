Завтра відключення світла триватимуть упродовж всієї доби

У п’ятницю, 24 травня, графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це повідомили в “Укренерго”.

Там зазначили, що енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не будуть обмежувати.

Причиною відключень називають дощову погоду та щільну хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.