Суспільство

Завтра відключення електроенергії не прогнозуються, — Укренерго
30 Липня 2024 17:10
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електроенергія
Ілюстративне фото / Unsplash

Завтра, 31 липня, відключення електроенергії не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі – про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.

Про це повідомляє Укренерго.

Сьогодні, 30 липня, стало першим днем у місяці, коли відключень електроенергії немає. За умов відсутності масованих атак упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження діятимуть лише у вечірні години, додали в компанії.

Там пояснили причину покращення ситуації — у системі побільшало енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання.

Найкраща ситуація в енергосистемі нині у денні години — з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додаток до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції. Тоді як ранкові та вечірні години потребують більших потужностей для покриття споживання у країні.


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