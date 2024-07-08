Політика

Завтра Радбез ООН проведе засідання через російській обстріл лікарні “Охматдит”
8 Липня 2024 21:48
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Завтра, 9 липня, Рада Безпеки ООН проведе засідання щодо російського ракетного удару по дитячій лікарні “Охматдит” в Києві.

Рада Безпеки ООН збереться 17:00 за київським часом, повідомило представництво Великобританії при ООН.

Голова Генеральної асамблеї Організації Обʼєднаних Націй Денніс Френсіс рішуче засудив атаку РФ по “Охматдиту”. Він зазначив, що нещодавно відвідав Україну, “де став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії”.

“Цей безсовісний напад на цивільне населення, особливо на дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів Статуту ООН. Усі цивільні особи мають бути захищені”, – наголосив він.


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