Завтра по всій території України вимикатимуть світло

23 травня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що відключення світла можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго.

“Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, — додали у компанії.