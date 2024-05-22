Економіка

Завтра по всій території України вимикатимуть світло

22 Травня 2024 19:48
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електроенергія
Лінія електропередач / Фото: УНІАН

23 травня графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій Україні.

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Причина подовження терміну дії обмежень – прогнозована щільна хмарність у більшості регіонів України, через яку сонячні електростанції будуть змушені знизити виробництво електроенергії. Відповідно, в енергосистемі збільшиться обсяг дефіциту”, — йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що відключення світла можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр “Укренерго” щовечора доводить до кожного обленерго.

“Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах”, — додали у компанії.


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