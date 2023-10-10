Політика

Завтра очікується новий пакет військової допомоги від США, – ЗМІ

10 Жовтня 2023 20:50
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зброя, сша

Новий пакет військової допомоги США для України на суму 200 мільйонів доларів може бути оголошений уже в середу на тлі 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”).

Про це повідомила журналістка “Голосу Америки” Карла Бабб.

За даними Бабб, до нового пакета американської військової допомоги увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.

Крім того, там мають бути обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові гранатомети AT4, боєприпаси для стрілецької зброї та “багато іншого”.


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