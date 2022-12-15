Завтра деякі тролейбуси в Харкові курсуватимуть за іншими маршрутами

Рух тролейбусів ділянками вул. Гвардійців-Широнінців, вул. Валентинівської та вул. Барабашова в Харкові буде припинений з 11:00 до 13:00 16 грудня.

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з аварійним ремонтом контактної мережі тролейбусу. Тролейбуси не зможуть проїхати по вул. Гвардійців-Широнінців, на ділянці від розворотного кола «Північна Салтівка» до пр. Ювілейного, вул. Валентинівській, на ділянці від розворотного кола «Східна Салтівка» до вул. Барабашова, вул. Барабашова, на ділянці від вул. Валентинівської до розвортного кола «ст. м. «Героїв Праці».

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№31: розворотне коло «ст. м. «Турбоатом» – пр. Героїв Харкова – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «602 мікрорайон»;

№35: розворотне коло «вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Льва Ландау – пр. Ювілейний – розворотне коло «602 мікрорайон»;

№ 34, 56: не курсують.