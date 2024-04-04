Заволодіння 94,8 млн грн Укрзалізниці: за ексрадника ОП Артема Шила внесли заставу

За колишнього радника Офісу президента Артема Шила внесли 30 мільйонів гривень застави.

Про це повідомляє “Центр протидії корупції”.

“За нього уже внесли 30 млн грн застави. Цю інформацію нам підтвердили у прес-службі ВАКС”, – йдеться у повідомленні.

Після внесення застави він має дотримуватися низки обов’язків, зокрема здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

“Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віце-прем’єром Кубраковим та низкою інших осіб”, – додали в ЦПК.

У разі порушення обов’язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету.

Артема Шила підозрюють у причетності до заволодіння 94,8 млн грн коштів Укрзалізниці. За даними слідства, у 2022 році посадовці закуповували трансформатори через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з країни-агресора. Потім обладнання перепродавали Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною.