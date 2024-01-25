Завод BFI планує розширити присутність українського продукту на міжнародному ринку

Завод BFI, що зарекомендував себе як один із провідних українських виробників хлібобулочних виробів, має амбіційні плани на 2024 рік. Компанія планує розширити присутність на міжнародному ринку до 30%. На сьогодні завод вже успішно експортує свою продукцію до таких країн, як США, Туреччина, Румунія, Чехія, Молдова та Словаччина. В майбутньому заплановано вихід на ринки інших європейських країн.

“На сьогодні експорт продукції BFI складає понад 1%. Але до кінця року ми плануємо збільшення експорту до 30%. Вже сьогодні ми маємо законтрактовані постачання, які почнуться з березня 2024 року. Звісно, що такі показники свідчать про високу якість та довіру до української продукції з боку іноземних партнерів”, — розповів власник заводу BFI Олег Міщенко.

В Україні продукція BFI широко представлена в таких популярних торгових мережах, як Сільпо, Novus, АТБ, VARUS, Fozzi, Фора, Велика Кишеня, МегаМаркет, Велмарт, Коло, Ашан, Епіцентр та інші. Це свідчить про високу довіру та популярність продукції BFI серед українських споживачів.Асортимент BFI включає понад 20 видів високоякісних хлібобулочних виробів, що охоплюють широкий спектр смаків. Серед них можна знайти такі продукти, як міні з абрикосом, міні з вишнею та ванільним кремом, міні з сирним кремом, міні з малиною, міні з полуницею, міні з сиром та шпинатом, міні з курятиною та грибами, сосиска в тісті з кетчупом, сирна паличка, а також різні види піц, у тому числі піца з куркою та оливками та піца Кальцоне з бужениною та сиром. Крім того, велику популярність мають сінабони з абрикосом, корицею, вишнею та шоколадом.