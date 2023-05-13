Завдяки локальним контратаками ЗСУ досягли успіхів біля Бахмута – ISW

Станом на 12 травня українські війська здобули успіхи на північний захід від Бахмута під час локальних контратак. На геолокаційних кадрах, опублікованих 12 травня, видно, як російські війська тікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища, приблизно за 4 км на північний захід від Бахмута.

Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни ISW

Цей кадр візуально підтверджує твердження ряду російських мілблогерів про те, що українські війська досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берхівкою.

Один російський мілблогер стверджував, що підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот) втратили свої позиції в районі між Григорівкою та Дубово-Василівкою (приблизно 6 км на північний захід від Бахмута), а декілька російських джерел попередили, що українські війська можуть намагатися оточити групу Вагнера в Бахмуті.

Очільник ПВК “Вагнер” Євген Приогожин підкреслив, що українські сили наближаються до Берхівки, і стверджував, що Україна зараз утримує позиції в межах 500 метрів від північно-західної межі міста Бахмут. Відомо, що українські війська контратакують у напрямку Хромове (3 км на захід від Бахмута), Богданівка (6 км на північний захід від Бахмута) і Кліщіївка (6 км на південний захід від Бахмута).

Міністерство оборони Росії відкинуло твердження інших російських джерел щодо наступу українців і натомість стверджувало, що підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади (ЛНР) і 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус Північного флоту) відбили удари в районі Берхівки «з урахуванням сприятливих умов Берхівського водосховища».