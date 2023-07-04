Затримано мешканця Миколаєва, який готував удар по СБУ 

СБУ затримала миколаєвця, який надавав ворогу координати оборонних заводів та будівлі СБУ в області та навіть пропонував вдарити по них ракетами “Кинджал”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У відомстві зазначили, що ФСБ завербувала жителя Миколаєва ще на початку війни, однак чоловік погодився на співпрацю лише на початку цього року.

Злочинець не лише надавав ворогу координатів оборонних заводів та СБУ, але й збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах на півдні. За успішне виконання завдання йому обіцяли грошову винагороду.

У червні 2023 року чоловік передав координати розташування об’єктів цивільної інфраструктури у Миколаєві, усвідомлюючи, що цю інформацію ворог може використати для завдання ударів, які потягнуть за собою суспільно-небезпечні наслідки у вигляді загибелі цивільних та руйнувань житлових будинків.

СБУ затримала зрадника. У нього вилучено гаджет із доказами переписки з ФСБ.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (закінчений замах у вчиненні пособництва на порушення законів та звичаїв війни).