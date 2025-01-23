Затримано десятьох підозрюваних у продажі російських гранатометів та автоматів

Служба безпеки та Національна поліція запобігли спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів у кількох областях України. Затримано 10 ділків, які намагалися продати криміналітету “трофейні” засоби ураження.

Про це повідомили в СБУ.

Серед вилученого у затриманих – російські гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати Калашникова з глушниками та набої різного калібру.

У Київській області викрито військового і чотирьох його спільників, які вивозили бойові «трофеї» з фронту. Фігурантів затримали “на гарячому”, коли вони намагалися підпільно продати реактивну штурмову гранату РШГ-2 і партію боєприпасів до великокаліберних кулеметів.

На Житомирщині викрили двох братів, які підшукували клієнтів для прихованого збуту протитанкових гранатометів, набоїв та бойових гранат. За даними слідства, один з фігурантів – мобілізований, який перебував у фронтових районах. Звідти він переправляв зброю своєму родичу через пошту.

“На Полтавщині затримано трьох кримінальників, які підготували для продажу арсенал бойових гранат та автоматів. Двоє з них раніше уже притягувалися до відповідальності за нелегальний продаж зброї та крадіжки. Після виходу на волю вони залучили третього спільника і організували новий канал незаконного збуту засобів ураження, які вивозили із зони бойових дій”, – розповіли в СБУ.

Затриманим повідомлено про підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до семи років тюрми.

Усю вилучену зброю буде передано на потреби Збройних Сил України.