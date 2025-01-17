Суспільство

Затримано бухгалтерку Укрзалізниці, яка передавала ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ
17 Січня 2025 12:33
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Затримана за держзраду бухгалтерка Укрзалізниці / Фото: СБУ
Затримана за держзраду бухгалтерка Укрзалізниці / Фото: СБУ

Служба безпеки викрила на співпраці з ФСБ головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області. Зв’язковим агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює проти України на східному фронті.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, посадовиця повідомляла окупантам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням. Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси.

Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала додаткову інформацію про перевезення у своїх колег.

Отримані відомості агентка передавала ФСБ спочатку через свого чоловіка, який воює на боці РФ у Донецькій та Запорізькій областях, а потім її вивели на прямий зв’язок з російським куратором.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігурантки, жінку дома, в Полтаві. За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста переїхала до Полтави. У поле зору ФСБ вона потрапила навесні 2024 року через свого чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині території Донецької області і приєднався до військових угруповань окупантів.

Що загрожує зрадниці

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
  • виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також планується заочно повідомити про підозру її чоловіку, який наразі воює проти українських захисників на східному фронті.

За держзраду СБУ затримала працівницю Укрзалізниці / Фото: СБУ

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