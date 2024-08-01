Засудженого у РФ журналіста WSJ Гершковича звільнили в рамках обміну ув’язненими, – Bloomberg

Росія звільнила американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках обміну полоненими зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз вони вже прямують до місць призначення за межами Росії. Тим часом до РФ повернуться ув’язнені у США, а також в інших країнах — союзників США. Інших деталей обміну поки невідомо.

В кінці березня 2023 року ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.