Політика

Засудженого у РФ журналіста WSJ Гершковича звільнили в рамках обміну ув’язненими, – Bloomberg
1 Серпня 2024 15:22
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росія, сша
Репортер Wall Street Journal Еван Гершкович в залі Московського міського суду / Фото: AP

Росія звільнила американського журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та колишнього морського піхотинця США Пола Вілана в рамках обміну полоненими зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зараз вони вже прямують до місць призначення за межами Росії. Тим часом до РФ повернуться ув’язнені у США, а також в інших країнах — союзників США. Інших деталей обміну поки невідомо.

В кінці березня 2023 року ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, який мав написати про ставлення росіян до війни в Україні та вербування місцевих до ПВК Вагнера. Його арештували у справі про шпигунство.


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