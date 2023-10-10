Суспільство

Колишньому заступнику міністра оборони оголосили ще одну підозру – ДБР 

10 Жовтня 2023 12:58
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дбр

Державне бюро розслідувань оголосило ще одну підозру колишньому заступнику міністра оборони та екскерівнику одного з департаментів МО за розтрату понад 250 мільйонів гривень, виділених на закупівлю бронежилетів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

“Ще один епізод викритих незаконних оборудок колишніх посадовців, загальний обсяг яких складає 1,4 мільярда гривень. Встановлено, що протиправні дії вони вчинили в умовах воєнного стану за попередньою змовою”, — зазначили правоохоронці.

У Бюро вказали, що колишній заступник міністра, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, та виконувач обов’язків керівника одного з департаментів Міноборони, що займався забезпеченням війська, замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості.

“При цьому була здійснена 100% передоплата та порушена визначена інструкцією МО процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті ЗС України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати в бою без загрози життю”, — розповіли у ДБР.

Колишнім посадовцям оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.


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