Заступника Шойгу арештували за держзраду, – росЗМІ

Справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова – держзрада, стверджує видання “Важные истории”.

За словами джерел видання, Кремль поки не хоче говорити про державну зраду заступника Шойгу публічно.

“Хабар – це для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть – скандал великий: усе-таки заступник міністра оборони”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, адвокат заарештованого заступника міністра оборони заявив “РИА Новости”, що його підзахисного обвинувачують тільки в отриманні хабара, а чутки про держзраду неправдиві.