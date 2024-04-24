Політика

Заступника Шойгу арештували за держзраду, – росЗМІ

24 Квітня 2024 16:02
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росія
Заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов / Фото: ТАСС

Справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова – держзрада, стверджує видання “Важные истории”.

За словами джерел видання, Кремль поки не хоче говорити про державну зраду заступника Шойгу публічно.

“Хабар – це для публіки. Поки говорити публічно про держзраду не хочуть – скандал великий: усе-таки заступник міністра оборони”, – йдеться у повідомленні.

Водночас, адвокат заарештованого заступника міністра оборони заявив “РИА Новости”, що його підзахисного обвинувачують тільки в отриманні хабара, а чутки про держзраду неправдиві.


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