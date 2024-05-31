Суспільство

Заступника голови Рівненської облради викрили на півмільйонному хабарі

31 Травня 2024 13:15
корупція
Затримання / НАБУ

На півмільйонному хабарі від приватного підприємця викрили заступника голови Рівненської обласної ради. Йому оголосили підозру.

Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

За даними слідства, в кінці 2021 року приватний підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності. 

“Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння. Йшлося про списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.  За такі “послуги” посадовець у 2022-2023 рр. отримав від підприємця неправомірну вигоду на загальну суму майже пів мільйона гривень”, – йдеться у повідомленні.

Відтак посадовцю оголосили підозру у зловживанні вливом (ч. 3 ст. 369-2 ККУ) та прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 4 ст. 368 ККУ).

Заходи із викриття здійснювали співробітники Управління СБУ в Рівненській області спільно з Національним антикорупційним бюро за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.


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