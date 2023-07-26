Заступника голови НАЗК звільнено

Заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Андрій Вишневський 26 липня залишив свою посаду.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

В агентстві зазначили, що Андрія Вишневського звільнено через те, що він одноосібно ініціював зняття з розгляду розробленого НАЗК та внесеного на розгляд Кабміну законопроекту, який безпосередньо впливає на стабільність та ефективність роботи Національного агентства.

“НАЗК віддає належне зусиллям Андрія Вишневського задля розвитку антикорупційної політики України та дякує за співпрацю. Проте Національне агентство зауважує, що певні одноосібні рішення на посаді такого рівня можуть поставити під загрозу ефективну роботу інституції та є неприпустимими під час воєнного стану”, — йдеться у повідомленні.

У НАЗК Вишневський займався питаннями антикорупційної політики, міжнародного співробітництва та запобігання корупції.

“Його зусилля були важливі в розробці та ухваленні урядом стратегічно важливого для держави документа – Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки, низки законопроектів, а також для залучення підтримки та посилення співпраці з міжнародними партнерами й суспільством”, — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що до затвердження кандидатури нового профільного заступника відповідні напрямки роботи координує безпосередньо голова НАЗК.