Заступника глави НАЗК Ситника звільнили з посади

Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Ситник став заступником глави агентства із запобігання корупції у травні 2022 року. Як розповіли у НАЗК, на своїй посаді він відповідав за низку напрямків, зокрема:

фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки.

Причина звільнення поки невідома.

До свого призначення на посаду Ситник очолював Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Він був перший главою цього органу та керував ним у 2015-2022 роках.