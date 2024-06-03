Суспільство

Заступника глави НАЗК Ситника звільнили з посади

3 Червня 2024 15:37
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Заступник глави Національного агентства із запобігань корупції Артем Ситник / Фото: УНІАН

Заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Ситник став заступником глави агентства із запобігання корупції у травні 2022 року. Як розповіли у НАЗК, на своїй посаді він відповідав за низку напрямків, зокрема:

  • фінансовий контроль, проведення спеціальних перевірок, моніторинг способу життя, перевірка дотримання вимог законодавства, в тому числі у сфері запобігання корупції;
  • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
  • моніторинг і контроль виконання актів законодавства з питань етичної поведінки.

Причина звільнення поки невідома.

До свого призначення на посаду Ситник очолював Національне антикорупційне бюро України (НАБУ). Він був перший главою цього органу та керував ним у 2015-2022 роках.


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