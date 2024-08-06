Політика

Заступника глави МОЗ Ємця звільнили
6 Серпня 2024 14:30
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кабмін
Петро Ємець / МОЗ

5 серпня Кабінет міністрів України звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров’я.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника міністра охорони здоров’я України”, – йдеться у повідомленні.

Петро Ємець – фінансист, магістр з маркетингового менеджменту, закінчив Київський національний економічний університет у 2002 році. У 2012 році отримав кваліфікацію магістра державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України.

Кабінет Міністрів призначив Ємця заступником міністра охорони здоров’я України 2 червня 2021 року. До цього він обіймав посаду заступника директора департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.


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