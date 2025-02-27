Заступник гендиректора футбольного клубу “Карпати” після закордонних зборів не повернувся в Україну

Заступник генерального директора львівського футбольного клубу “Карпати” не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів команди у Туреччині. Олег Авдиш відповідав у ФК за зовнішні комунікації.

Про це повідомило видання Tribuna.com.

“Повідомляємо про те, що делегація футбольного клубу “Карпати” перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині в період з 18 січня по 14 лютого 2025 року. Усі працівники футбольного клубу “Карпати” (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, за виключенням заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша”, – відповіли у клубі на запит у листі, підписаному генеральним директором “Карпат” Андрієм Русолом.

25-річний Авдиш обійняв посаду заступника генерального директора львівського клубу у жовтні 2024 року. До роботи у “Карпатах” він займався спортивним консалтингом.