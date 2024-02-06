Застосунок “Повітряна тривога” оновили

Після оновлення застосунку “Повітряна тривога” він почне сповіщати про різні види загроз.

Про це йдеться у блозі Ajax Systems, передає Економічна правда.

“У версії 5.2 додано можливість отримувати важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України про різні типи небезпек, стихійні лиха та інструкції з подальших дій у таких ситуаціях. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android”, – йдеться в повідомленні.

Для кожного типу тривоги було створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сповіщень, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій.

“Це допоможе вчасно сповістити велику кількість населення про критичні ситуації, наприклад, прорив дамби та необхідність евакуації”, – зазначили в компанії.

Інформація про всі види небезпеки надходить від чергових центрів оповіщення цивільного захисту та ДСНС.

Також у новій версії застосунку:

покращили режим енергозбереження;

виправили помилки зі звуками оголошення тривоги та оновлення статусу в закріпленому сповіщенні.

“Щоб отримувати сповіщення про всі типи тривог, встановіть застосунок “Повітряна тривога” версії 5.2. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно”, – додали в Ajax

Застосунок “Повітряна тривога” розробили компанії Ajax Systems та Stfalcon за підтримки Мінцифри. Його завантажили вже понад 26 млн разів та активно використовують більш ніж 6 млн користувачів.

Наразі завдяки застосунку можна отримати попередження про ракетні удари, артилерійські обстріли, вуличні бої, радіаційну, хімічну загрози, стихійні лиха та важливі сповіщення від ОВА та Цивільного Захисту України.